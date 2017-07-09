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15:38 (мск), источник: Nur.kz

В Талдыкоргане отцу не разрешили дать дочери фамилию по казахскому обычаю

Супруги Александр Кляцко и Куралай Слямжанкызы из Талдыкоргана больше года не могут добиться присвоения их маленькой дочке фамилии, образованной от имени отца, пишет «Время».

Источник: Nur.kz

«Мы с Сашей дружили еще со времен учебы в университете, а поженились лишь в августе 2015 года. Вскоре у нас родилась дочь. Мой муж назвал ее казахским именем Мариям. В журнале регистрации новорожденных Талдыкорганского перинатального центра мы записали ее под фамилией Александрова — по имени отца. Каково было мое удивление, когда в Центре обслуживания населения Талдыкоргана мне отказали выдавать свидетельство о рождении на эту фамилию! Отказ объяснили просто: новорожденным некоренной национальности присваивается официальная фамилия отца. То есть наша дочь — Мариям Кляцко. И точка, — рассказывает Куралай.

В отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Талдыкоргана, куда молодые родители пришли в поисках управы на работников ЦОНа, их тоже не поддержали.

«Заведующая ЗАГСом Тамара Чинибекова наше желание дать ребенку современную фамилию восприняла в штыки: она просто не хотела нас понимать! Тыкала в нос Кодекс РК «О браке и семье», утверждая: в соответствии с пунктом 1 статьи 194 фамилия ребенка производится от имени отца или деда ребенка только с учетом национальных традиций. Тем самым чиновница намекала: раз отец моей дочери русский — значит, я не имею никакого права на переделку фамилии… — сетует мама Мариям.

По закону ребенок должен получить свидетельство о рождении не позднее, чем через два месяца после появления на свет. И чтобы не быть оштрафованными, супруги вынуждены были дать Мариям фамилию отца — Кляцко. Однако от своей затеи не отказались.

Молодые люди активно консультировались с талдыкорганскими юристами. Они считают, что в ЗАГСе умышленно «не замечают» норму того же Кодекса РК «О браке и семье», где черным по белому написано: лица других национальностей тоже могут менять фамилии, имена и отчества.

Однажды знакомые посоветовали Куралай обратиться за помощью в Алматинский областной русский центр. Оказывается, в Казахстане уже был прецедент, когда русский мужчина смог изменить фамилию своего новорожденного ребенка.

Проблема молодой пары немного озадачила главу этой общественной организации Александра Бузыкина, но он взялся им помочь.

«Желание Куралай не противоречит законам Казахстана. Тем более если учесть, что это касается маленького гражданина нашей республики. Поэтому я написал официальное письмо о том, что присвоение фамилии ребенку от имени отца не нарушает национальные особенности славянского этноса. Ведь изначально на Руси формирование родовой фамилии производилось путем соединения корневой основы имени основателя рода и суффиксов, указывающих на происхождение его потомков от этого имени (к примеру, Иван — Иванов), но с сохранением отчества, образованного от имени отца, — убежден Бузыкин.

Получив поддержку в русском центре, Куралай снова побежала в ЗАГС. Там порекомендовали обратиться в Талдыкорганский городской суд.

Однако в суде супругам ничем не помогли.

Журналисты попросили пресс-секретаря Алматинского областного суда Айнаш Рахимову предоставить официальный комментарий о причине отказа в смене фамилии.

Госпожа Рахимова посоветовала дождаться «отказного» постановления судьи, которое будет направлено супругам на следующей неделе.

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