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15:32 (мск), источник: Интерфакс

Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище

По данным источника «Интерфакса», такое решение было принято руководством Москвы в ответ на обращение родных художника.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Народный художник СССР Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.

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По его словам, такое решение принято руководством Москвы в ответ на обращение родственников художника.

Официальных сообщений о дате и месте похорон пока не поступало.

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни от сердечной недостаточности, сообщила ранее в воскресенье «Интерфаксу» дочь художника.

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