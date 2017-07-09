Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Народный художник СССР Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.

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По его словам, такое решение принято руководством Москвы в ответ на обращение родственников художника.

Официальных сообщений о дате и месте похорон пока не поступало.