Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище
По данным источника «Интерфакса», такое решение было принято руководством Москвы в ответ на обращение родных художника.
По данным источника «Интерфакса», такое решение было принято руководством Москвы в ответ на обращение родных художника.
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Народный художник СССР Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.
По его словам, такое решение принято руководством Москвы в ответ на обращение родственников художника.
Официальных сообщений о дате и месте похорон пока не поступало.
Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни от сердечной недостаточности, сообщила ранее в воскресенье «Интерфаксу» дочь художника.
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