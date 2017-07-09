Сразу несколько рейсов AirMoldova аннулированы: пассажиры в шоке
КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сразу несколько рейсов национального авиаперевозчика «Air Moldova» аннулированы.
КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сразу несколько рейсов национального авиаперевозчика «Air Moldova» аннулированы.
Так, отменен рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Сначала аннулировали рейс 9U 183 в
Отменили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине аннулирован обратный рейс из Румынии. Самолет должен прибыть в Кишинев в 22.20.
Многие пассажиры просто не знают, что делать в такой ситуации. В случае появившихся вопросов гражданам рекомендуется обращаться в службу поддержки клентов по телефонам +373 (22) 57−65−45 или +373 (22) 83−08−30, а также написать на почту helpdesk@airmoldova.md.