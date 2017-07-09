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19:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовские полицейские вернули 4-летнего малыша в семью

Ростовские полицейские отыскали родственников 4-летнего мальчика, которого 9 июля нашли на автозаправочной станции.

Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, после того, как малыш оказался в безопасности, сразу же были опрошены возможные свидетели и очевидцы.

Через некоторое время, на распространенную в СМИ, ориентировку откликнулись знакомые семьи. Оказалось, что ребенок самостоятельно покинул дом, пока его бабушка спала. Правоохранители вернули ребенка домой, а также провели профилактическую беседу.

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