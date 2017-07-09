Ростовские полицейские вернули 4-летнего малыша в семью
Ростовские полицейские отыскали родственников 4-летнего мальчика, которого 9 июля нашли на автозаправочной станции.
Ростовские полицейские отыскали родственников 4-летнего мальчика, которого 9 июля нашли на автозаправочной станции.
Как рассказали в
Через некоторое время, на распространенную в СМИ, ориентировку откликнулись знакомые семьи. Оказалось, что ребенок самостоятельно покинул дом, пока его бабушка спала. Правоохранители вернули ребенка домой, а также провели профилактическую беседу.