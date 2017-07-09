Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью блогера Антона Носика.
Премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью блогера Антона Носика.
В своем Facebook глава правительства назвал его «первопроходцем российского интернета».
Медведев отметил роль, которую Носик сыграл в развитии российского сегмента интернета.
«Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных
Блогер Антон Носик умер в Москве в ночь на 9 июля на 52-м году жизни.
По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ, который произошел, когда Носик был на даче у своих друзей.
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