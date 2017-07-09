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17:43 (мск), источник: РБК

Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»

Премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью блогера Антона Носика.

Источник: Reuters

В своем Facebook глава правительства назвал его «первопроходцем российского интернета».

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Медведев отметил роль, которую Носик сыграл в развитии российского сегмента интернета.

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Умер Антон Носик

«Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел», — написал премьер.

Блогер Антон Носик умер в Москве в ночь на 9 июля на 52-м году жизни.

По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ, который произошел, когда Носик был на даче у своих друзей.

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