Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»

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В своем Facebook глава правительства назвал его «первопроходцем российского интернета».

Медведев отметил роль, которую Носик сыграл в развитии российского сегмента интернета.

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«Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел», — написал премьер.

Блогер Антон Носик умер в Москве в ночь на 9 июля на 52-м году жизни.