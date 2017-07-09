В июле погода в Омске будет колебаться от +35 до +8
Омичей ждет неустойчивая погода, но в начале второй декады сохранятся умеренное тепло и дожди.
Омичей ждет неустойчивая погода, но в начале второй декады сохранятся умеренное тепло и дожди.
Во второй и третьей декадах будет преобладать жара +25…+30 градусов, ночью +14…+19. Температурный максимум составит +35. В начале и конце третьей декады возможно похолодание ночью до +8…+13 и днем до +18…+23.
Осадки также будут в пределах нормы, только в южных районах превысят ее на 44−72 мм. Ожидаются дожди разной интенсивности, местами грозы и порывистый ветер.
Отметим, в начале рабочей недели омичей ждет умеренно теплая погода. В понедельник, 10 июля, воздух прогреется до +25 градусов, местами небольшой дождь и гроза. 11 и 12 июля сохранится такая же погода, но усилится ветер, а в среду осадки дополнятся утренним туманом.