Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Американские журналисты пожаловались Путину на Белый дом
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина во время первой встречи
Артисты из РФ выступят на Украине при 1 условии
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
18:56 (мск), источник: Om1.ru

В июле погода в Омске будет колебаться от +35 до +8

Омичей ждет неустойчивая погода, но в начале второй декады сохранятся умеренное тепло и дожди.

Источник: Reuters

Обь-Иртышское УГМС представило прогноз погоды в регионе на июль. Так, среднемесячная температура держалась в рамках нормы, то есть +18…+21 градус, по югу области выше нормы на 1 градус. При этом в первой декаде зафиксированы резкие скачки температуры: днем от +23…+28 до +17…+22, ночью от +15…+20 до +8…+13.

Во второй и третьей декадах будет преобладать жара +25…+30 градусов, ночью +14…+19. Температурный максимум составит +35. В начале и конце третьей декады возможно похолодание ночью до +8…+13 и днем до +18…+23.

Осадки также будут в пределах нормы, только в южных районах превысят ее на 44−72 мм. Ожидаются дожди разной интенсивности, местами грозы и порывистый ветер.

Отметим, в начале рабочей недели омичей ждет умеренно теплая погода. В понедельник, 10 июля, воздух прогреется до +25 градусов, местами небольшой дождь и гроза. 11 и 12 июля сохранится такая же погода, но усилится ветер, а в среду осадки дополнятся утренним туманом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+27°
малооблачно
763 мм рт. ст.
повышенное
42 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
Омский режиссер «28 панфиловцев» приступил к съемкам фильма «Увидеть Сталина»
Власти Ирака объявили о победе над ИГ в Мосуле
Умер художник Илья Глазунов
Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным антироссийские санкции
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
В Кремле подтвердили подготовку разговора «нормандской четверки»
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь