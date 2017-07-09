В июле погода в Омске будет колебаться от +35 до +8

Источник: Reuters

Обь-Иртышское УГМС представило прогноз погоды в регионе на июль. Так, среднемесячная температура держалась в рамках нормы, то есть +18…+21 градус, по югу области выше нормы на 1 градус. При этом в первой декаде зафиксированы резкие скачки температуры: днем от +23…+28 до +17…+22, ночью от +15…+20 до +8…+13.

Во второй и третьей декадах будет преобладать жара +25…+30 градусов, ночью +14…+19. Температурный максимум составит +35. В начале и конце третьей декады возможно похолодание ночью до +8…+13 и днем до +18…+23.

Осадки также будут в пределах нормы, только в южных районах превысят ее на 44−72 мм. Ожидаются дожди разной интенсивности, местами грозы и порывистый ветер.