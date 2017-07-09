Сергей Шнуров стал президентом «Нашествия»

Источник: РИА Новости

Основной этап выборов проходил с 7 по 9 июля 2017 года на фестивале «Нашествие». Каждый желающий мог прийти в избирательный пункт и проголосовать за любимого артиста, но только один раз.

Это первые выборы президента фестиваля.

Чтобы итоги голосования были подсчитаны честно и быстро, организаторы привлекли к участию в избирательном процессе ЦИК РФ и лично ее председателя Эллу Памфилову. В ходе выборов даже удалось пресечь вброс бюллетеней.

В предвыборной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.