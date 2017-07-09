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17:09 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Шнуров стал президентом «Нашествия»

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров выиграл выборы на пост президента «Нашествия», об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Источник: РИА Новости

Основной этап выборов проходил с 7 по 9 июля 2017 года на фестивале «Нашествие». Каждый желающий мог прийти в избирательный пункт и проголосовать за любимого артиста, но только один раз.

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Чтобы итоги голосования были подсчитаны честно и быстро, организаторы привлекли к участию в избирательном процессе ЦИК РФ и лично ее председателя Эллу Памфилову. В ходе выборов даже удалось пресечь вброс бюллетеней.

В предвыборной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.

«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки под открытым небом. Он проводится ежегодно с 1999 года.

Комментарии
1
Сергей Костенко
А почему не Трамп???
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