Сергей Шнуров стал президентом «Нашествия»
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров выиграл выборы на пост президента «Нашествия», об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров выиграл выборы на пост президента «Нашествия», об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Основной этап выборов проходил с 7 по 9 июля 2017 года на фестивале «Нашествие». Каждый желающий мог прийти в избирательный пункт и проголосовать за любимого артиста, но только один раз.
Чтобы итоги голосования были подсчитаны честно и быстро, организаторы привлекли к участию в избирательном процессе ЦИК РФ и лично ее председателя Эллу Памфилову. В ходе выборов даже удалось пресечь вброс бюллетеней.
В предвыборной гонке приняли участие и другие именитые музыканты, в частности, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.
«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей