Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина во время первой встречи
Артисты из РФ выступят на Украине при 1 условии
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
18:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

УВД Екатеринбурга: у Храма-на-Крови задержаны две феминистки

Две девушки раздавали листовки в день против запрета абортов в день Петра и Февронии.

В день святых Петра и Февронии, отмечавшийся 8 июля, в Екатеринбурге у Храма-на-Крови полицией задержаны две активистки, участвовавших в одиночных пикетах. Поводом санкций стало нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как уточняет сайт «Открытая Россия», обе задержанные были с плакатами, смысл которых сводился к утверждению о том, что Россия — светское государство, и православная церковь не должна диктовать свою волю всем. Одна из девушек раздавала листовки с вопросом: «Кто должен принимать решение об абортах?».

В один из моментов акции у феминистки попытались отобрать плакат собравшиеся на праздник казаки и воцерковленные граждане. Чуть позже полиция задержала обеих пикетчиц, поскольку они сблизились более, чем на 50 метров. Кроме того, плакаты у пикетчиц были схожими по смыслу, что противоречило юридическому толкованию одиночного пикета.

«8 июля на территории Кировского района сотрудниками полиции были задержаны двое девушек за нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий. Задержанные были доставлены в дежурную часть, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В ближайшее время суд примет решение по материалам административного производства», — сообщили в «АиФ-Урал» в пресс-группе УВД Екатеринбурга. По словам официального представителя УВД Евгения Крюкова, заседание суда, по итогам которого девушки могут быть оштрафованы, состоится 10 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медики Югры: Депрессия крайне опасна для молодежи
Власти Ирака объявили о победе над ИГ в Мосуле
Умер художник Илья Глазунов
Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным антироссийские санкции
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
В Кремле подтвердили подготовку разговора «нормандской четверки»
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь