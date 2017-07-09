УВД Екатеринбурга: у Храма-на-Крови задержаны две феминистки
Две девушки раздавали листовки в день против запрета абортов в день Петра и Февронии.
Две девушки раздавали листовки в день против запрета абортов в день Петра и Февронии.
В день святых Петра и Февронии, отмечавшийся 8 июля, в Екатеринбурге у
Как уточняет сайт «Открытая Россия», обе задержанные были с плакатами, смысл которых сводился к утверждению о том, что Россия — светское государство, и православная церковь не должна диктовать свою волю всем. Одна из девушек раздавала листовки с вопросом: «Кто должен принимать решение об абортах?».
В один из моментов акции у феминистки попытались отобрать плакат собравшиеся на праздник казаки и воцерковленные граждане. Чуть позже полиция задержала обеих пикетчиц, поскольку они сблизились более, чем на 50 метров. Кроме того, плакаты у пикетчиц были схожими по смыслу, что противоречило юридическому толкованию одиночного пикета.
«8 июля на территории Кировского района сотрудниками полиции были задержаны двое девушек за нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий. Задержанные были доставлены в дежурную часть, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В ближайшее время суд примет решение по материалам административного производства», — сообщили в «АиФ-Урал» в