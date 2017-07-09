УВД Екатеринбурга: у Храма-на-Крови задержаны две феминистки

В день святых Петра и Февронии, отмечавшийся 8 июля, в Екатеринбурге у Храма-на-Крови полицией задержаны две активистки, участвовавших в одиночных пикетах. Поводом санкций стало нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Как уточняет сайт «Открытая Россия», обе задержанные были с плакатами, смысл которых сводился к утверждению о том, что Россия — светское государство, и православная церковь не должна диктовать свою волю всем. Одна из девушек раздавала листовки с вопросом: «Кто должен принимать решение об абортах?».

В один из моментов акции у феминистки попытались отобрать плакат собравшиеся на праздник казаки и воцерковленные граждане. Чуть позже полиция задержала обеих пикетчиц, поскольку они сблизились более, чем на 50 метров. Кроме того, плакаты у пикетчиц были схожими по смыслу, что противоречило юридическому толкованию одиночного пикета.