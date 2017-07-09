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17:38 (мск), источник: Sputnik.by

Доживем до понедельника: грозы и туман идут в Беларусь

Этой ночью в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, а на утро ожидается туман.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси ночью 10 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В утренние часы местами прогнозируется туман. Днем по северо-востоку также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, а днем — 20−26 выше нуля, по юго-западу — до+28.

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