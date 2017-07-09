Доживем до понедельника: грозы и туман идут в Беларусь
Этой ночью в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, а на утро ожидается туман.
Этой ночью в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, а на утро ожидается туман.
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси ночью 10 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В утренние часы местами прогнозируется туман. Днем по
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, а днем — 20−26 выше нуля, по