Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси возросла до 74,1 года

Средний возраст жителей Беларуси с 1990 года постоянно увеличивается. Так, за этот период жители нашей республики повзрослели на 5,1 года (мужчины — на 4,7 года, женщины — на 5,2 года). Средний возраст населения страны в настоящее время составляет 40,2 года (мужчин — 37,3 года, женщин — 42,6 года).
Средний возраст горожанина с 1990 года увеличился на 6,9 года и составил 38,9 года. За этот период сельчанин повзрослел на 3,3 года, его средний возраст составил 44,6 года.
Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,7 года), самыми молодыми — жители Минска (38,4 года).