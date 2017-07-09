Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси возросла до 74,1 года

Средний возраст жителей Беларуси с 1990 года постоянно увеличивается. Так, за этот период жители нашей республики повзрослели на 5,1 года (мужчины — на 4,7 года, женщины — на 5,2 года). Средний возраст населения страны в настоящее время составляет 40,2 года (мужчин — 37,3 года, женщин — 42,6 года).