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17:36 (мск), источник: БЕЛТА

Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси возросла до 74,1 года

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси за последние 5 лет увеличилась в среднем на 1,9 года и составила в 2016 году 74,1 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

Средний возраст жителей Беларуси с 1990 года постоянно увеличивается. Так, за этот период жители нашей республики повзрослели на 5,1 года (мужчины — на 4,7 года, женщины — на 5,2 года). Средний возраст населения страны в настоящее время составляет 40,2 года (мужчин — 37,3 года, женщин — 42,6 года).

Средний возраст горожанина с 1990 года увеличился на 6,9 года и составил 38,9 года. За этот период сельчанин повзрослел на 3,3 года, его средний возраст составил 44,6 года.

Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,7 года), самыми молодыми — жители Минска (38,4 года).

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