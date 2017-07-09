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17:43 (мск), источник: Sputnik.md

Мэрия Кишинева навела в городе образцовый порядок и дошла до животных

Каждой твари по паре: в Кишиневе теперь будет сложнее завести домашнего питомца, а все потому, что мэрия столицы хочет ужесточить правила содержания животных.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Мэрия (примэрия) Кишинева намеревается взять на учет всех домашних животных города. Для этого власти планируют создать специальный регистр, куда внесут данные о питомцах. Соответствующие положения содержатся в регламенте, вынесенном муниципальными властями на публичное обсуждение.

«Те, у кого дома есть собака или кошка, должны заручиться согласием Ассоциации жильцов на их проживание. Необходимо разрешение большинства жильцов в соотношении 50+1. А соседи по лестничной клетке должны дать письменное согласие на то, чтобы в вашей квартире находилось животное», — пояснил глава управления по уборке и обустройству Кишинева Василе Ефрос.

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По его словам, такую идею чиновники мэрии переняли у других стран, где тоже существуют подобные регламенты.

Число домашних питомцев предлагают законодательно ограничить. Так, по замыслу мэрии, в одной квартире не должно содержаться более одной кошки и одной собаки. А в доме на земле — не более двух собак и двух кошек.

«Наша цель сократить количество животных, у которых нет хозяев», — отметил Ефрос.

По словам специалистов, нередки случаи, когда люди заводят сразу несколько животных, а спустя время не справляются с их содержанием и выбрасывают на улицу. Глава управления по уборке и обустройству Кишинева также добавил, что в столице с января действует программа по бесплатной стерилизации домашних животных.

В регламенте, разработанном мэрией, предусмотрено, что владельцы домашних животных будут нести ответственность за чистоту на улицах Кишинева. А именно, во время выгула питомцев их обяжут иметь при себе совок и пакет для сбора экскрементов. Для прогулок с животными во всем городе будет предусмотрено пять отдельных площадок.

«Соответствующие площади будут расположены в каждом районе города. В общественных зонах установят корзины, куда владельцы собак должны будут выбрасывать их физиологические отходы», — рассказал собеседник.

Комментарии и предложения к новому регламенту власти города принимают до конца августа. Не исключено, что он вступит в силу уже в сентябре.

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