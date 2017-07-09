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19:54 (мск), источник: ТАСС

СК подтвердил проведение проверки по факту смерти блогера Антона Носика

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти российского медиаменеджера и блогера Антона Носика.

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Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина, отвечая на вопрос ТАСС.

«9 июля тело Антона Носика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из домов зоны отдыха курорта “Пирогово” поселка Пансионат Клязьминское Водохранилище городского округа Мытищи», — сказала она.

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Носик скончался в ночь на воскресенье на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии «Яндекса», занимал 10-е место в топе Рунета.

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