Новый сезон телесериала «Сваты» снимают в Минске

Большинство из 16 серий седьмого сезона народного комедийного сериала снимут в Беларуси, съемки будут проходить в том числе в ОАО «БелАЗ», усадьбе Огинского, Логойске и т.д., поделился планами режиссер сериала Андрей Яковлев.