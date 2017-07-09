Новый сезон телесериала «Сваты» снимают в Минске
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон телесериала «Сваты» снимают в Минске, сообщили в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон телесериала «Сваты» снимают в Минске, сообщили в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».
Большинство из 16 серий седьмого сезона народного комедийного сериала снимут в Беларуси, съемки будут проходить в том числе в ОАО «БелАЗ», усадьбе Огинского, Логойске и т.д., поделился планами режиссер сериала Андрей Яковлев.