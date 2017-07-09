Столичный блогер не смог попасть на EXPO-2017 из-за громадной очереди
Столичный блогер Ерлан Сакенов не смог попасть на территорию выставки EXPO-2017
Столичный блогер Ерлан Сакенов не смог попасть на территорию выставки EXPO-2017
Как рассказал активный пользователь Сети, 9 июля он в очередной раз хотел побывать на выставке и посетить павильоны зарубежных стран. Под вечер, около 18:30 Сакенов подошел к западному входу EXPO со стороны MEGA Silk Way. Однако попасть на территорию выставку ему «помешала» огромная очередь у кассы и входа.
«Я, как блогер, часто прихожу на выставку. Сегодня людей было очень много, чем в другие дни. Очередь была длинная. Какая громадная очередь, если честно И это только с одной, западной стороны, входа. Думаю человек 200 было там в это время. Скорее всего ряд факторов повлияли на такую ситуацию сегодня.
Он подчеркнул, что впервые видит такое количество посетителей за один одень. И желающим увидеть выставку не помешала жаркая и сухая погода, которая образовалась в эти дни в столице.
«Сегодня была теплая погода, я была сказал жаркая, немного душная. В целом в Астане периодически бывает дождь, но уже
Ранее сообщалось, что свыше полумиллиона зрителей посетили EXPO-2017 за 20 дней работы. Вечером 29 июня 2017 года был зарегистрирован пятисоттысячный посетитель международной специализированной выставки. В течение первой недели работы EXPO-2017 количество посетителей за один день составляло в среднем 22 840 человек. К 29 июня количество посетителей за один день превысило отметку в 36 000 человек.