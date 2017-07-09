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9 июля, источник: Tengrinews

Столичный блогер не смог попасть на EXPO-2017 из-за громадной очереди

Столичный блогер Ерлан Сакенов не смог попасть на территорию выставки EXPO-2017 из-за громадной очереди, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как рассказал активный пользователь Сети, 9 июля он в очередной раз хотел побывать на выставке и посетить павильоны зарубежных стран. Под вечер, около 18:30 Сакенов подошел к западному входу EXPO со стороны MEGA Silk Way. Однако попасть на территорию выставку ему «помешала» огромная очередь у кассы и входа.

«Я, как блогер, часто прихожу на выставку. Сегодня людей было очень много, чем в другие дни. Очередь была длинная. Какая громадная очередь, если честно И это только с одной, западной стороны, входа. Думаю человек 200 было там в это время. Скорее всего ряд факторов повлияли на такую ситуацию сегодня. Во-первых, организаторы внедрили вечерний тариф, когда стоимость билетов ниже. Во-вторых детям сделали бесплатный вход. Кстати большая часть посетителей была с детьми. Смели предположить, что повлиял еще один фактор — это длинные выходные. То есть четыре дня — 6 по 9 июля были выходные — и многие приехали сюда в Астану. Мне кажется большая часть посетителей — это были приезжие с других городов, которые хотели во время длинных выходных посетить столицу, увидеть как празднуют День города и, в целом, увидеть EXPO», — предположил блогер.

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Он подчеркнул, что впервые видит такое количество посетителей за один одень. И желающим увидеть выставку не помешала жаркая и сухая погода, которая образовалась в эти дни в столице.

«Сегодня была теплая погода, я была сказал жаркая, немного душная. В целом в Астане периодически бывает дождь, но уже два-три дня стоит духота. Что касается посетителей, то люди посещают EXPO волнами: то бывает много народу, то — пусто. Однозначно нельзя никак сказать. Но сегодня вечером из-за стечении обстоятельств было реально много народу», — добавил Сакенов.

Ранее сообщалось, что свыше полумиллиона зрителей посетили EXPO-2017 за 20 дней работы. Вечером 29 июня 2017 года был зарегистрирован пятисоттысячный посетитель международной специализированной выставки. В течение первой недели работы EXPO-2017 количество посетителей за один день составляло в среднем 22 840 человек. К 29 июня количество посетителей за один день превысило отметку в 36 000 человек.

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