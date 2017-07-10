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03:19 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцу удалось заснять на видео тигра, вышедшего к дороге

На трассе Владивосток—Партизанск к человеку вышел тигр.

Как утверждает очевидец, заснявший полосатого на видео, ему посчастливилось увидеть тигра вечером за деревьями, обрамляющими дорогу; скорее всего, тигр вышел к человеку потому, что еще молод и любопытен. Хищник разглядывал человека некоторое время, а потом скрылся за деревьями, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

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