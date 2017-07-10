Приморцу удалось заснять на видео тигра, вышедшего к дороге

Как утверждает очевидец, заснявший полосатого на видео, ему посчастливилось увидеть тигра вечером за деревьями, обрамляющими дорогу; скорее всего, тигр вышел к человеку потому, что еще молод и любопытен. Хищник разглядывал человека некоторое время, а потом скрылся за деревьями, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.