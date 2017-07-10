Продавец мороженого во Владивостоке обманывала покупателей

В минувшее воскресенье жителя Владивостока пытался обмануть продавец мороженого на Спортивной набережной, сообщает РИА VladNews.

Как оказалось, молодой человек уже второй раз попадает на эту «уловку». Все дело в том, что продавцы, закрыв дисплей весов, который был направлен на покупателя, говорили вес мороженого больше. По словам очевидца, продавцы просто не обнуляют весы, в результате чего вес лакомства становится больше. Соответственно, цена также возрастает.

— После этого мы прошли дальше, и у другого продавца также на пустых весах уже красовалась цифры 52 грамма, то есть больше 80 рублей. И при нас продавщица отпустила мороженое ребенку, на наши замечания горе-продавец тут же вернула разницу покупателю, — сообщил молодой человек.