Продавец мороженого во Владивостоке обманывала покупателей
Местного жителя пытались обмануть уже во второй раз.
Местного жителя пытались обмануть уже во второй раз.
В минувшее воскресенье жителя Владивостока пытался обмануть продавец мороженого на Спортивной набережной, сообщает РИА VladNews.
Как оказалось, молодой человек уже второй раз попадает на эту «уловку». Все дело в том, что продавцы, закрыв дисплей весов, который был направлен на покупателя, говорили вес мороженого больше. По словам очевидца, продавцы просто не обнуляют весы, в результате чего вес лакомства становится больше. Соответственно, цена также возрастает.
— После этого мы прошли дальше, и у другого продавца также на пустых весах уже красовалась цифры 52 грамма, то есть больше 80 рублей. И при нас продавщица отпустила мороженое ребенку, на наши замечания
Очевидец рассказал, что буквально год назад попался на таком же случае в этой же палатке мороженого.