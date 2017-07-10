Медали, почетные знаки и иконы получили супружеские пары в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Торжественная церемония по случаю Дня семьи, любви и верности прошла у памятника святым Петру и Февронии в Хабаровске. Медали, статуэтки и иконы из рук зампреда правительства края Владимира Чаюка и митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира получили 22 семейные пары — среди них были как супруги, которые прожили вместе не один десяток лет, так и молодожены, сообщает портал «Губерния».

До начала церемонии награждения зрителей развлекали артисты.

Медали «За любовь и верность» получили 15 семейных пар, которые поженились более 25 лет. Три семьи были награждены почетными знаками «Родительская слава Хабаровского края». Молодоженам дарили статуэтки и иконы святых Петра и Февронии, а также сертификаты на посещение игры чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в краевой столице в конце января 2018 года.

Среди награжденных были три пары, которые уже отметили золотую свадьбу. Так, чета Кудровых прожила в браке 61 год, у нее пятеро внуков и один правнук.