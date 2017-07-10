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04:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Озерный край в Англии включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Озерный край — живописный район на северо-западе Англии, воспетый английскими поэтами-романтиками, — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он получил такой же статус, как Большой Каньон в США, мавзолей Тадж-Махал в Индии и древний город Мачу-Пикчу в Перу.

Решение об этом было принято на заседании комитета ЮНЕСКО в Кракове, где обсуждался список из 33 объектов.

Комитет дал высокую оценку красоте этого края, которая вдохновляла многих художников и писателей.

Озерный край, площадь которого составляет 2292 кв.км, стал 31-м объектом в Британии и ее заморских территориях, вошедшим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот район добивался от ЮНЕСКО придания ему особого статуса с 1986 года.

Лорд Кларк Уиндермирский, председатель партнерства Национального парка Озерного края, которое внесло заявку, назвал решение комитета историческим. «Множество людей объединили свои усилия, чтобы добиться этого, и мы считаем, что это решение окажет благотворное воздействие на природу нашего края, на людей, которые его посещают и на тех, кто считает его своим домом», — заявил он.

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Каждый год Озерный край посещают около 18 млн человек, обеспечивая работой около 18 тысяч местных жителей и принося его бюджету 1,5 млрд долларов.

В крае расположено крупнейшее английское естественное озеро — Уиндермир, и самая высокая гора в Англии — Скофелл-Пайк.

Харриет Фрейзер, писательница и патронесса Общества друзей Озерного края, заявила: «Это очень красивое место с глубокой культурой не только ведения сельского хозяйства на холмах, но и особых методов сохранения природы».

Среди других британских достопримечательностей, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — каменный мегалитический комплекс Стоунхендж, замок и собор в городе Дареме и город Бат.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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