Жителей Рыбачего поселка предупреждают об опасности.

C 7 часов утра вторника, 11 июля, до 7 часов утра субботы, 16 июля на газораспределительной системе (ГРС-1) у поселка Рыбачий будут проводиться крупные работы, сообщает ИА «Дейта.ру». В указанный период времени нахождение людей и техники на расстоянии ближе 300 метров по обе оси газопровода нежелательно и опасно. Учитывая данные рекомендации, жителей поселка Рыбачий и планирующих нахождение в этом районе в указанный период граждан просят соблюдать дополнительные меры безопасности — сообщает городская администрация.