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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Рыбачего поселка предупреждают об опасности

Жителей Рыбачего поселка предупреждают об опасности.

C 7 часов утра вторника, 11 июля, до 7 часов утра субботы, 16 июля на газораспределительной системе (ГРС-1) у поселка Рыбачий будут проводиться крупные работы, сообщает ИА «Дейта.ру». В указанный период времени нахождение людей и техники на расстоянии ближе 300 метров по обе оси газопровода нежелательно и опасно. Учитывая данные рекомендации, жителей поселка Рыбачий и планирующих нахождение в этом районе в указанный период граждан просят соблюдать дополнительные меры безопасности — сообщает городская администрация.

Для получения более подробной информации на этот счет можно обращаться в диспетчерскую службу Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов по телефонам: 8−924−728−80−14, 8 (4234) 24−57−15, 8 (4234) 39−82−65.

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