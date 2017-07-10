Президент Южной Кореи подтвердил свое участие в ВЭФ во Владивостоке
Об этом Мун Чжэ Ин рассказал Владимиру Путину на полях саммита G20.
Об этом Мун Чжэ Ин рассказал Владимиру Путину на полях саммита G20.
Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию и принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет
«Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме», — сообщил южнокорейский лидер в ходе встречи с президентом России.
«Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами», — подчеркнул глава Южной Кореи.
Напомним, что в этом году Восточный экономический форум пройдет
По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран, «свое участие уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию».
«Форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и
Как сообщили в