Президент Южной Кореи подтвердил свое участие в ВЭФ во Владивостоке

Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию и принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме», — сообщил южнокорейский лидер в ходе встречи с президентом России.

«Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами», — подчеркнул глава Южной Кореи.

Напомним, что в этом году Восточный экономический форум пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. В рамках Форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Республика Корея», «Россия — Япония».

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран, «свое участие уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию».

«Форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. В этом году главы этих двух государств также приедут на ВЭФ. Это значимый шаг для нашей страны и нашего Дальнего Востока», — подчеркнул он.