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04:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Президент Южной Кореи подтвердил свое участие в ВЭФ во Владивостоке

Об этом Мун Чжэ Ин рассказал Владимиру Путину на полях саммита G20.

Владивосток, 10 июля, PrimaMedia.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию и принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме», — сообщил южнокорейский лидер в ходе встречи с президентом России.

«Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами», — подчеркнул глава Южной Кореи.

Напомним, что в этом году Восточный экономический форум пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. В рамках Форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Республика Корея», «Россия — Япония».

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран, «свое участие уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также ряда европейских стран, включая Германию и Великобританию».

«Форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. В этом году главы этих двух государств также приедут на ВЭФ. Это значимый шаг для нашей страны и нашего Дальнего Востока», — подчеркнул он.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

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