Приморье готовится к удару стихии

Источник: AP 2017

ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

По информации краевого департамента гражданской защиты, ночью и днём 11 июля, кроме Владивостока, в Артеме, Находке, Большом Камне, ЗАТО Фокино, Надеждинском, Хасанском, Лазовском, Партизанском, Шкотовском районах ожидаются ливневые дожди с грозами с количеством осадков 15−40 миллиметров, местами очень сильные — с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. При грозах ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Возможно формирование локальных дождевых паводков с резким подъёмом уровня воды, — уточнили в ведомстве.

Осадки могут привести к подъему уровня рек с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, на реках южной половины края возможен подъем уровня воды до одного метра, без значительных разливов и затоплений.

Специалисты краевого департамента гражданской защиты рекомендуют жителям и гостям Приморья отложить поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.