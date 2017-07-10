Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
"Путин поставил очередную ловушку": статья Псаки об итогах G20
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Путин шуткой отреагировал на опоздание Макрона на встречу с ним
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина во время первой встречи
Артисты из РФ выступят на Украине при 1 условии
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
10Умер Илья Глазунов
04:08 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье готовится к удару стихии

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, 11 июля, ночью и утром в городе ожидается дождь, временами сильный с количеством осадков 15−49 мм за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами с порывистым ветром до 15−20 метров в секунду.

Источник: AP 2017

ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

По информации краевого департамента гражданской защиты, ночью и днём 11 июля, кроме Владивостока, в Артеме, Находке, Большом Камне, ЗАТО Фокино, Надеждинском, Хасанском, Лазовском, Партизанском, Шкотовском районах ожидаются ливневые дожди с грозами с количеством осадков 15−40 миллиметров, местами очень сильные — с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. При грозах ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Возможно формирование локальных дождевых паводков с резким подъёмом уровня воды, — уточнили в ведомстве.

Осадки могут привести к подъему уровня рек с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, на реках южной половины края возможен подъем уровня воды до одного метра, без значительных разливов и затоплений.

Специалисты краевого департамента гражданской защиты рекомендуют жителям и гостям Приморья отложить поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.

Во Владивостоке обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2−222−333. В Приморье действует телефон доверия ГУ МЧС по Приморскому краю: 8 (423) 239−99−99, куда можно обратиться с информацией о возможном подтоплении. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+29°
малооблачно
761 мм рт. ст.
повышенное
37 %
низкая
3 м/с
легкий ветер
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь