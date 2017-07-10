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04:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сабантуй под палящим солнцем отпраздновали в Хабаровске

Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.

Национальный татарский праздник Сабантуй отпраздновали на стадионе имени Ленина в Хабаровске, несмотря на июльское пекло.

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Для горожан приготовили в этот день массу развлечений: для взрослых и детей открылись площадки с играми, а девушки соревновались в умении готовить национальные блюда. В этот жаркий день по набережной Амура витали самые вкусные и ароматные запахи: для всех желающих готовили блюда национальной кухни разных народов — шашлыки, плов. Перед гостями праздника выступали хабаровские коллективы и музыкальная группа «Казан егэтлэре» из Республики Татарстан. Ну, а главным развлечением праздника стала национальная борьба на поясах куреш, победитель которой был провозглашен самым сильным мужчиной. Батыром в этом году стал Баграт Назарян, который получил в подарок живого барана. «Мисс сабантуй 2017» Анна Григорян вручила победителю кубок. Подробнее о событии в фоторепортаже корр. ИА AmurMedia.

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