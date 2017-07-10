В Красноярске ожидаются дожди и теплая погода

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На этой неделе в Красноярске ожидается теплая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 10 июля, температура воздуха будет колебаться около отметки +23°С. Осадков в этот день не ожидается. Ветер юго-западный до 3 м/с.

Во вторник, 11 июля, погода не изменится — так же до +23°C. Как сообщают синоптики, в этот день возможны осадки. Ветер юго-западный до 3 м/с.

В среду, 12 июля, температура воздуха опустится до +22°С. Кроме того, в этот день ожидается небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.