В Красноярске ожидаются дожди и теплая погода
В четверг, 13 июля, будет дождь и ожидаются грозы.
В четверг, 13 июля, будет дождь и ожидаются грозы.
На этой неделе в Красноярске ожидается теплая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 10 июля, температура воздуха будет колебаться около отметки +23°С. Осадков в этот день не ожидается. Ветер
Во вторник, 11 июля, погода не изменится — так же до +23°C. Как сообщают синоптики, в этот день возможны осадки. Ветер
В среду, 12 июля, температура воздуха опустится до +22°С. Кроме того, в этот день ожидается небольшой дождь.
В четверг, 13 июля, дожди продолжатся, ожидаются грозы. При этом столбики термометров поднимутся до отметки +26°C.