Место под развлекательный центр с кинотеатром IMAX расчищают в центре Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В Центральном районе Хабаровска готовятся возвести развлекательный центр с магазинами, кафе и кинотеатром по технологии IMAX. Сейчас на месте будущей стройки рабочие расчищают площадку. Как рассказали в мэрии, все соответствующие разрешения застройщик — ООО «Сатурн» — уже получил, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что участок на улице Волочаевской в районе автобусной остановки «Госбанк» огорожен бетонным забором с 2009 года. В марте 2016-го стало известно о том, что на заброшенной территории появится пятиэтажный развлекательный центр с подземной автопарковкой, кафе, мини-маркетом и кинотеатром по технологии IMAX.

Проект развлекательного комплекса подготовила Дальневосточная проектировочная компания, заказчиком выступило ООО «Сатурн».

В апреле 2016 года проект отправили на доработку: выяснилось, что центр не вместится в границы выделенного участка.

Сегодня стало известно, что замечания устранены, застройщик получил разрешение на строительство.