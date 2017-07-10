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05:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Место под развлекательный центр с кинотеатром IMAX расчищают в центре Хабаровска

Как сообщили в городском департаменте архитектуры, разрешение на строительство уже выдано.

Источник: Губерния онлайн

В Центральном районе Хабаровска готовятся возвести развлекательный центр с магазинами, кафе и кинотеатром по технологии IMAX. Сейчас на месте будущей стройки рабочие расчищают площадку. Как рассказали в мэрии, все соответствующие разрешения застройщик — ООО «Сатурн» — уже получил, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что участок на улице Волочаевской в районе автобусной остановки «Госбанк» огорожен бетонным забором с 2009 года. В марте 2016-го стало известно о том, что на заброшенной территории появится пятиэтажный развлекательный центр с подземной автопарковкой, кафе, мини-маркетом и кинотеатром по технологии IMAX.

Проект развлекательного комплекса подготовила Дальневосточная проектировочная компания, заказчиком выступило ООО «Сатурн».

В апреле 2016 года проект отправили на доработку: выяснилось, что центр не вместится в границы выделенного участка.

Сегодня стало известно, что замечания устранены, застройщик получил разрешение на строительство.

«30 мая было выдано разрешение на строительство застройщику — ООО “Сатурн”. Речь идет о культурно-бытовом центре. На сегодняшний день пройдена государственная экспертиза. Что касается сроков начала строительства, застройщик определит их сам исходя из технологического процесса. Разрешение на строительство действительно до 2019 года. Сейчас организуется стройплощадка. Что касается территории — застройщик не вышел за границы участка, который изначально был обозначен», — сказал архитектор Центрального района администрации Хабаровска Алексей Шалавин.

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