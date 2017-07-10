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05:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Омска задержали в аэропорту Иркутска из-за неизвестной книги Брэдбери

Задержка не повлияла на путешествие.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Омска Антона Курочкина задержали после прилета в международном терминале в аэропорту Иркутска из-за неизвестной работникам книги Рэя Бредбери «Дзэн в искусстве написания книг» накануне, 9 июля. Об этом написал Антон Курочкин на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«История получилась забавной и мне бы, честно, очень не хотелось бы, чтоб люди получили по шапке на работе. Вряд ли они обязаны знать всех классиков мировой фантастики. Они просто делали свою работу. Накладки и казусы случаются, это жизнь. Раскручивать это происшествие считаю неправильным, поскольку проблема не в книге и не в работниках аэропорта. Все глубже», — говорится в сообщении.

Как написал Курочкин, у него примерно на 1,5 часа забрали книгу и загранпаспорт и попросили написать объяснительную. По истечении времени книгу и паспорт путешественнику вернули, и он продолжил путь до железнодорожного вокзала. По его словам, задержка не повлияла на его путешествие, так как до поезда было достаточно времени.

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