Шокирующей будет смена погоды в Хабаровском крае на этой неделе

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.

Дожди и шквалистый ветер ожидают Хабаровский край в течение всей рабочей недели. В то же время погода в регионе будет влажной и некомфортной, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

До конца недели в регионе будут перепадать кратковременные дожди и даже ливни с грозами, в течение которых также возможны порывы шквалистого ветра. Ночные температуры ближайшие семь дней останутся высокие — +15…+22°C. Днем, по уверениям синоптиков, больших чисел на градуснике можно не ожидать и температурный фон будет держаться на уровне +25…+32°C.

— В предстоящие выходные ветер поменяется с юго-восточного на северо-восточный и похолодает примерно градуса на четыре и стоит ждать +23…+28°C, — уточнила Людмила Игнатенко.

В то же время, погода будет неустойчивой и некомфортной, так как в регионе повысится влажность. Если в течение прошлой недели этот показатель держался в окрестностях 50%, то теперь он станет гораздо выше.

— По утрам влажность будет держаться в районе 80%, в течение дня она будет падать до 60−65%, что тоже является довольно высокими показателями. Поэтому даже понизившаяся по сравнению с прошлой неделей температура будет ощущаться очень тяжело. Единственным спасением станут периодические дожди, — подытожила Людмила Игнатенко.