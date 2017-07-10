Дом-интернат «с изюминкой» продают в Хабаровском крае

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Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.

Хабаровский край продает здание бывшего дома — интерната для престарелых и инвалидов в поселке Горный Солнечного района. Он находится в государственной собственности. Лот выставлен на аукцион посредством публичного предложения. Начальная стоимость объекта «с изюминкой» составляет 617 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в Фонде имущества Хабаровского края.

Преимущество объекта — близость к озеру Амут, которое является местом притяжения для туристов и профессионалов. Сборная России по лыжным гонкам рассматривает Амут как базу для подготовки перед предстоящими Олимпийскими играми в Корее. Здание бывшего интерната после реконструкции может стать гостиницей или базой отдыха.

«Озеро Амут находится в 3 км от нашего лота, если бизнес решит использовать, то мы рады встретить их и провести аукцион», — заявил председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин.