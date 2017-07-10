Дом-интернат «с изюминкой» продают в Хабаровском крае
Начальная стоимость объекта составляет 617 тысяч рублей.
Начальная стоимость объекта составляет 617 тысяч рублей.
Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.
Хабаровский край продает здание бывшего дома — интерната для престарелых и инвалидов в поселке Горный Солнечного района. Он находится в государственной собственности. Лот выставлен на аукцион посредством публичного предложения. Начальная стоимость объекта «с изюминкой» составляет 617 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в Фонде имущества Хабаровского края.
Преимущество объекта — близость к озеру Амут, которое является местом притяжения для туристов и профессионалов. Сборная России по лыжным гонкам рассматривает Амут как базу для подготовки перед предстоящими Олимпийскими играми в Корее. Здание бывшего интерната после реконструкции может стать гостиницей или базой отдыха.
«Озеро Амут находится в 3 км от нашего лота, если бизнес решит использовать, то мы рады встретить их и провести аукцион», — заявил председатель Фонда имущества Хабаровского края Алексей Тюркин.
Амут является одним из самых чистых водоемов мира. По прозрачности оно не уступает озеру Байкал. В превращение этого объекта в горнолыжный курорт с серьезной инфраструктурой заинтересованы и в Законодательной Думе Хабаровского края. Пример с комплексом «Холдоми», который стал площадкой ТОСЭР, показывает, что в такие проекты готово входить и государство, чтобы помочь бизнесу.