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06:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Справку о судимости в Приангарье можно получить без очереди

Необходимые документы можно оформить быстро.

В Приангарье можно без очереди получить справку о судимости через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С целью сокращения времени подать заявление на справку о судимости можно через портал госуслуг, указав статус получения «Только в личный кабинет». Документ будет подписан электронно-цифровой подписью руководителя и направлена в личный кабинет, где вы можете ее распечатать и предъявить по месту требования.

Во время приема непосредственно в информационном центре ГУ МВД России по Иркутской области, а также в территориальном органе внутренних дел по месту жительства граждан, желающим зарегистрироваться на сайте госуслуг:

— оказывается консультационная помощь при регистрации на ЕГПУ (Едином портале государственных услуг);.

— проводится подтверждение регистрационных данных граждан с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации учетной записи);.

— обеспечена возможность подачи заявления в электронном виде, используя техническое оснащение Информационного центра.

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