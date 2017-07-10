Справку о судимости в Приангарье можно получить без очереди
Необходимые документы можно оформить быстро.
Необходимые документы можно оформить быстро.
В Приангарье можно без очереди получить справку о судимости через портал госуслуг. Об этом сообщает
С целью сокращения времени подать заявление на справку о судимости можно через портал госуслуг, указав статус получения «Только в личный кабинет». Документ будет подписан
Во время приема непосредственно в информационном центре ГУ МВД России по Иркутской области, а также в территориальном органе внутренних дел по месту жительства граждан, желающим зарегистрироваться на сайте госуслуг:
— оказывается консультационная помощь при регистрации на ЕГПУ (Едином портале государственных услуг);.
— проводится подтверждение регистрационных данных граждан с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации учетной записи);.
— обеспечена возможность подачи заявления в электронном виде, используя техническое оснащение Информационного центра.