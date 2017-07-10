Справку о судимости в Приангарье можно получить без очереди

В Приангарье можно без очереди получить справку о судимости через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С целью сокращения времени подать заявление на справку о судимости можно через портал госуслуг, указав статус получения «Только в личный кабинет». Документ будет подписан электронно-цифровой подписью руководителя и направлена в личный кабинет, где вы можете ее распечатать и предъявить по месту требования.

Во время приема непосредственно в информационном центре ГУ МВД России по Иркутской области, а также в территориальном органе внутренних дел по месту жительства граждан, желающим зарегистрироваться на сайте госуслуг:

— оказывается консультационная помощь при регистрации на ЕГПУ (Едином портале государственных услуг);.

— проводится подтверждение регистрационных данных граждан с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации учетной записи);.