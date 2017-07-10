Ливневые стоки выше уровня дороги сделали на ул. Шадринской

Источник: VN.ru

Частный сектор Новосибирска. Улица Шадринская. Единственная дорога, по сути, без какого-либо покрытия. Грунт с глиной и песком. Иногда встречается щебень. Недавно территорию оборудовали ливневыми стоками. Правда, мощное сооружение из бетона и железной арматуры соорудили выше уровня дороги, с которой, собственно, и должна уходить в ливневку вода. Три года бьемся за дорогу, говорят местные жители, а в итоге такое.

— Из года в год мы встречаем разные преграды, нам обещают сделать дорогу, но ничего не происходит. Добились мы, но только не дороги, а вот такой псевдоливневки, она вообще никак не помогает воде уходить, — говорит житель ул. Шадринская Николай Алябьев.

В итоге новая ливневка, которая обошлась муниципальному бюджету в кругленькую сумму, не работает. Дорогу как размывало дождем, так и размывает дальше. Почему так произошло, обещали выяснить в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

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— На такой вот дороге устраивать металлический лоток с бетоном, со сплошной решеткой, как минимум, нецелесообразно. Очень непонятные решения были приняты, мы надеемся получить пояснения по этим решениям и понять, насколько обоснованно были потрачены средства, потому что на эти работы были направлены бюджетные деньги, — отметил региональный координатор проекта «Дорожная инспекция» Общероссийского народного фронта Александр Стефанов.