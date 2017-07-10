Водитель на примере видеоролика показал процветающее автохамство в Омске

Водитель из Омска провел часовой эксперимент. Мужчина запечатлел на видео проявления автохамства и некорректного вождения автомобилистов Омска. Водитель потратил на эксперимент час езды по городу, при этом снимал все свои передвижения на видеорегистратор, а после этого выбрал моменты с нарушением правил дорожного движения и хамством. Ролик длится около 2-х минут.