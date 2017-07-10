В Новосибирском зоопарке впервые зацвела венерина мухоловка, об этом сообщает пресс-служба контактного зоопарка «Лесное посольство».

Это явление происходит впервые, хотя плотоядные растения организаторы привозят уже четвёртый год.

«Многие думают, что многочисленные «зубастые» ловушки, которые захлопываются, когда насекомое попадает в них, и есть цветы. Но это не так.

Цветы у мухоловки белые, распускаются на стрелке, которую растение выбрасывает перед цветением. Стрелка достаточно длинная — так природа позаботилась, чтобы насекомые-опылители не попали в ловушки и растение их не съело.

Позже на месте цветков появятся черные семена. Мы, конечно, постараемся их собрать и самостоятельно вырастить эти редкие растения, — рассказала директор зоопарка Елена Герасименко.