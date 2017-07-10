В Новосибирском зоопарке впервые зацвела венерина мухоловка
Организаторы привозят в Новосибирск необычное растение уже четвертый год, но зацвело оно впервые только в этом году, рассказали в
Организаторы привозят в Новосибирск необычное растение уже четвертый год, но зацвело оно впервые только в этом году, рассказали в
В Новосибирском зоопарке впервые зацвела венерина мухоловка, об этом сообщает
Это явление происходит впервые, хотя плотоядные растения организаторы привозят уже четвёртый год.
«Многие думают, что многочисленные «зубастые» ловушки, которые захлопываются, когда насекомое попадает в них, и есть цветы. Но это не так.
Цветы у мухоловки белые, распускаются на стрелке, которую растение выбрасывает перед цветением. Стрелка достаточно длинная — так природа позаботилась, чтобы
Позже на месте цветков появятся черные семена. Мы, конечно, постараемся их собрать и самостоятельно вырастить эти редкие растения, — рассказала директор зоопарка Елена Герасименко.
Выставка продлится до средины июля, поэтому посетители могут успеть увидеть процесс цветения экзотического растения.