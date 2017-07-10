В Прикамье в пятый раз пройдёт Фестиваль русского комара
Участники сразятся в турнире «Интеллектуальный зуд».
Участники сразятся в турнире «Интеллектуальный зуд».
Фестиваль русского комара пятый раз пройдёт в Прикамье. Он состоится на территории
На фестивале представят новый инклюзивный проект: мюзикл «Муха — Цокотуха». В программе также поэтический конкурс, турнир «Интеллектуальный зуд», детский показ «Писк моды», спартакиада «Игры победителей». На фестивале будут исполнять шуточные и бардовские песни.
Напомним, президентом фестиваля является журналист, телеведущий, писатель, бард и бывший знаток игры «Что? Где? Когда?» Борис Бурда.