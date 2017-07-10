Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Жена Трампа попыталась прервать его встречу с Путиным
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Путин шуткой отреагировал на опоздание Макрона на встречу с ним
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Американские СМИ обсуждают возможности крылатых ракет из России
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье в пятый раз пройдёт Фестиваль русского комара

Участники сразятся в турнире «Интеллектуальный зуд».

Фестиваль русского комара пятый раз пройдёт в Прикамье. Он состоится на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» 4—6 августа.

На фестивале представят новый инклюзивный проект: мюзикл «Муха — Цокотуха». В программе также поэтический конкурс, турнир «Интеллектуальный зуд», детский показ «Писк моды», спартакиада «Игры победителей». На фестивале будут исполнять шуточные и бардовские песни.

Напомним, президентом фестиваля является журналист, телеведущий, писатель, бард и бывший знаток игры «Что? Где? Когда?» Борис Бурда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Трамп отказался верить в создание группы с РФ по киберугрозам
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь