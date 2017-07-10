Найдена причина различий между либералами и консерваторами

Источник: AP 2017

«Культурная война привела к тупику отчасти потому, что каждая сторона считает некоторые вопросы неприкосновенными, тогда как другие проблемы полагает пригодными для пересмотра во имя справедливости», — отмечают авторы.

Специалисты проанализировали отношение либералов и демократов к двум популярным в США социальным и политическим вопросам — легитимизации однополых браков и строительству нефтепровода «Кистоун».

Сторонники либеральных взглядов выступают в поддержку однополых браков, основываясь на приоритете принципов справедливости и равенства, тогда как консерваторы выступают против правового оформления союзов геев и лесбиянок по причине «святости традиционного брака».

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В свою очередь, сторонники либеральных взглядов как правило выступали против строительства «Кистоуна», полагая, что экосистема Земли должны оставаться в неизменном виде, тогда как консерваторы считали возведение трубопровода необходимым, поскольку он позволит добиться справедливости (экономической и политической).