В Приморье 13 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В 2017 году было получено 15 максимальных оценок.
В 2017 году было получено 15 максимальных оценок.
В Приморье подвели итоги ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В этом году 13 человек получили максимальные баллы по государственному экзамену. Двое из школьников показали высокие знания сразу по нескольким предметам.
Отмечается, что больше всего 100-бальных результатов было получено по русскому языку — 7 работ, по две — по литературе, физике и профильной математике, по одной — по информатике и ИКТ и обществознанию.
Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье сдали около 10 тысяч человек. 8 786 из них — выпускники текущего года.