Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
"Путин обвел Трампа вокруг пальца": американские СМИ о G20
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Песков ответил на вопрос о сделанном бортом Путина крюке в 500 км
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Американские СМИ обсуждают возможности крылатых ракет из России
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:35 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье 13 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2017 году было получено 15 максимальных оценок.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье подвели итоги ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году 13 человек получили максимальные баллы по государственному экзамену. Двое из школьников показали высокие знания сразу по нескольким предметам.

Отмечается, что больше всего 100-бальных результатов было получено по русскому языку — 7 работ, по две — по литературе, физике и профильной математике, по одной — по информатике и ИКТ и обществознанию.

Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье сдали около 10 тысяч человек. 8 786 из них — выпускники текущего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пенсионерка сломала безымянный палец в автобусе во Владивостоке
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Трамп отказался верить в создание группы с РФ по киберугрозам
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь