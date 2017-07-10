В Приморье 13 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Источник: РИА "Новости"

В Приморье подвели итоги ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году 13 человек получили максимальные баллы по государственному экзамену. Двое из школьников показали высокие знания сразу по нескольким предметам.

Отмечается, что больше всего 100-бальных результатов было получено по русскому языку — 7 работ, по две — по литературе, физике и профильной математике, по одной — по информатике и ИКТ и обществознанию.