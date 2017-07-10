Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Крым ответил на резолюцию ОБСЕ о возвращении полуострова Киеву
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Американские СМИ обсуждают возможности крылатых ракет из России
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:37 (мск), источник: Nur.kz

Омиркул Айниязов боится, что люди сглазят его новый дом

Знаменитый певец Омиркул Айниязов почти достроил свой новый дом, передает NUR.KZ.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Напомним, артист начал строительство своего дома в конце 2016 года. В то, что певец построит его меньше чем за год, не верил никто.

Читайте также
О чем следует помнить отдыхающим на Иссык-Куле

Айниязов признался, что планировку дома он придумал сам, вплоть до мелочей.

Также исполнитель рассказал, что среди коллег по цеху и знакомых нашлись недоброжелатели, которые с завистью расспрашивали про строительство особняка.

После того как Омиркул показывал им свой строящийся дом что-то обязательно происходило: то деревянная балка упадет, то цемент отказывается застывать.

Чтобы сохранить свое детище и довести его до ума, певец у входа повесил красные лоскутки ткани. Издревле считалось, что красная нить или красный материал своего рода оберег от сглазов.

Закончить строительство певец планирует в этом году. И, если все пойдет по плану, то новый 2018 год артист встретит в новых стенах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омиркул Айниязов боится, что люди сглазят его новый дом (фото)
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Трамп отказался верить в создание группы с РФ по киберугрозам
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь