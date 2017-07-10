Омиркул Айниязов боится, что люди сглазят его новый дом
Знаменитый певец Омиркул Айниязов почти достроил свой новый дом, передает NUR.KZ.
Знаменитый певец Омиркул Айниязов почти достроил свой новый дом, передает NUR.KZ.
Напомним, артист начал строительство своего дома в конце 2016 года. В то, что певец построит его меньше чем за год, не верил никто.
Айниязов признался, что планировку дома он придумал сам, вплоть до мелочей.
Также исполнитель рассказал, что среди коллег по цеху и знакомых нашлись недоброжелатели, которые с завистью расспрашивали про строительство особняка.
После того как Омиркул показывал им свой строящийся дом
Чтобы сохранить свое детище и довести его до ума, певец у входа повесил красные лоскутки ткани. Издревле считалось, что красная нить или красный материал своего рода оберег от сглазов.
Закончить строительство певец планирует в этом году. И, если все пойдет по плану, то новый 2018 год артист встретит в новых стенах.