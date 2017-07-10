Омиркул Айниязов боится, что люди сглазят его новый дом

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Напомним, артист начал строительство своего дома в конце 2016 года. В то, что певец построит его меньше чем за год, не верил никто.

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Айниязов признался, что планировку дома он придумал сам, вплоть до мелочей.

Также исполнитель рассказал, что среди коллег по цеху и знакомых нашлись недоброжелатели, которые с завистью расспрашивали про строительство особняка.

После того как Омиркул показывал им свой строящийся дом что-то обязательно происходило: то деревянная балка упадет, то цемент отказывается застывать.

Чтобы сохранить свое детище и довести его до ума, певец у входа повесил красные лоскутки ткани. Издревле считалось, что красная нить или красный материал своего рода оберег от сглазов.