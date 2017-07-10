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09:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотни хабаровчан испытали свои силы в Гонке героев 2017

Смельчаков ожидали палящее солнце, жара, тонны грязи на всем протяжении 7-ми километрового маршрута.

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фотографии
43
фотографии
43
фотографии

Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.

Хабаровчане проверили свои силы, выносливость и спортивную подготовку на ставшей уже традиционной «Гонке героев», проходившей на полигоне «Князе-Волконский» в субботу, 8 августа. В состязаниях приняли участие несколько сотен человек, бросивших вызов 7-ми километровой трассе и 254 сложнейшим испытаниям, расположенным на ней, сообщает ИА AmurMedia.

От площади Ленина до места проведения мероприятия курсировал автобус, что позволило добраться до старта всем желающим и без особых проблем. Стоит отметить, что день выдался довольно жарким и палящее солнце стало в результате еще одним фактором, усложняющим забег участникам гонки.

Перед официальным стартом гонки для зрителей и участников забега была открыта демонстрация оружия и военной техники — образцы вооружений можно было не только осмотреть, но и подержать в руках, сфотографироваться с ними. Далее следовала развлекательная программа, состоящая из показательных выступлений солдат и военной техники, в том числе над толпой зрителей периодически проносились военные вертолеты. Затем всех присутствующих ждал конкурс от традиционного партнера Гонки героев производителей питьевой воды «Slavda Group» — необходимо было выпить на скорость определенное количество воды. Сам же старт предваряла разминка участников, проведенная тренерами сети спортивных клубов World Class. В 11.00 начался первый забег.

Забеги были разбиты по категориям: одиночные, парные — мужчина-женщина, по пять человек и по 10 человек (взводы). Участников было немного меньше, чем в прошлом году, что, возможно, связано с прямо-таки невероятной жарой.

Первое препятствие — переход по брусьям через воду все преодолели довольно легко. Одним из самых сложных препятствий для участников стал скалодром над водой — немногим удавалось преодолеть его без проблем, из-за чего на этом испытании и собралась настоящая очередь. Стоит отметить, что усилиями погоды такой грязи, как в прошлом году, на трассе не было, однако это не помешало большинству участников перепачкаться с ног до головы. Всего протяженность трассы составила порядка 7 километров, на которых располагались в общей сложности 24 различных препятствия: от самых простых — проползти под танком или забраться на сеновал, перегораживающий дорогу, до довольно сложных — скалодрома и отвесной стены в конце. Участники — одиночки оказались неплохо подготовленными и рассчитывая на собственные силы вполне хорошо прошли трассу. А вот в командах подобрались люди с разными физическими возможностями и как раз здесь можно было наблюдать настоящую взаимовыручку и дух товарищества.

С утра зрителей было не очень много, но ближе к обеду пространство перед стартом и финишем уже было забито людьми. Было невероятно жарко, некоторым становилось плохо и здесь положительным моментом стало то, что повсеместно дежурили медицинские работники и было вдоволь воды, которой на таком солнцепеке требовалось невероятно много.

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