Сотни хабаровчан испытали свои силы в Гонке героев 2017
Смельчаков ожидали палящее солнце, жара, тонны грязи на всем протяжении 7-ми километрового маршрута.
Смельчаков ожидали палящее солнце, жара, тонны грязи на всем протяжении 7-ми километрового маршрута.
Хабаровск, 10 июля, AmurMedia.
Хабаровчане проверили свои силы, выносливость и спортивную подготовку на ставшей уже традиционной «Гонке героев», проходившей на полигоне «Князе-Волконский» в субботу, 8 августа. В состязаниях приняли участие несколько сотен человек, бросивших вызов 7-ми километровой трассе и 254 сложнейшим испытаниям, расположенным на ней, сообщает ИА AmurMedia.
От площади Ленина до места проведения мероприятия курсировал автобус, что позволило добраться до старта всем желающим и без особых проблем. Стоит отметить, что день выдался довольно жарким и палящее солнце стало в результате еще одним фактором, усложняющим забег участникам гонки.
Перед официальным стартом гонки для зрителей и участников забега была открыта демонстрация оружия и военной техники — образцы вооружений можно было не только осмотреть, но и подержать в руках, сфотографироваться с ними. Далее следовала развлекательная программа, состоящая из показательных выступлений солдат и военной техники, в том числе над толпой зрителей периодически проносились военные вертолеты. Затем всех присутствующих ждал конкурс от традиционного партнера Гонки героев производителей питьевой воды «Slavda Group» — необходимо было выпить на скорость определенное количество воды. Сам же старт предваряла разминка участников, проведенная тренерами сети спортивных клубов World Class. В 11.00 начался первый забег.
Забеги были разбиты по категориям: одиночные, парные —
Первое препятствие — переход по брусьям через воду все преодолели довольно легко. Одним из самых сложных препятствий для участников стал скалодром над водой — немногим удавалось преодолеть его без проблем,
С утра зрителей было не очень много, но ближе к обеду пространство перед стартом и финишем уже было забито людьми. Было невероятно жарко, некоторым становилось плохо и здесь положительным моментом стало то, что повсеместно дежурили медицинские работники и было вдоволь воды, которой на таком солнцепеке требовалось невероятно много.