В Екатеринбурге автобусы 76-го маршрута почти на три месяца изменят схему движения

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации со ссылкой на ЕМУП МОАП, с 11 июля по 7 октября 2017 года общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Амундсена, Щорса, Сурикова и Фурманова.

Временно отменяются остановочные пункты «Московская» на улице Фурманова в обе стороны, «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» на улице Шаумяна в сторону Щорса и «Серова» на улице Фурманова. Вместо этого автобусы будут выпускать и забирать пассажиров на остановке «Серова» (улица Сурикова) в сторону Щорса.

Как уточнили в мэрии, ремонт теплосети выполнят специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». На время работ, с 11 июля по 7 октября, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Фурманова на участке от Серова до Московской. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улице Большакова.