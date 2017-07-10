В Екатеринбурге автобусы 76-го маршрута почти на три месяца изменят схему движения

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации со ссылкой на ЕМУП МОАП, с 11 июля по 7 октября 2017 года общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Амундсена, Щорса, Сурикова и Фурманова.
Временно отменяются остановочные пункты «Московская» на улице Фурманова в обе стороны, «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановская» на улице Шаумяна в сторону Щорса и «Серова» на улице Фурманова. Вместо этого автобусы будут выпускать и забирать пассажиров на остановке «Серова» (улица Сурикова) в сторону Щорса.
Как уточнили в мэрии, ремонт теплосети выполнят специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». На время работ, с 11 июля по 7 октября, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Фурманова на участке от Серова до Московской. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улице Большакова.
Напомним, ранее администрация Екатеринбурга утвердила список маршрутов общественного транспорта, планируемых к отмене. Речь идет о 112 маршрутах.