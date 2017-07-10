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09:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В выходные в Прикамье задержали 163 пьяных водителей

Больше всего нетрезвых автомобилистов поймали в Перми.

Сотрудники ГИБДД Пермского края с 7 по 9 июля задержали 163 нетрезвых водителей.

Больше всего пьяных автомобилистов поймали в Перми, Березниках, а также Чайковском и Соликамском районах.

Полиция также зафиксировала 105 фактов езды на автомобиле без водительского удостоверения. Более 200 водителей задержали за чрезмерную тонировку стёкол.

Напомним, штраф за повторную езду в пьяном виде в Прикамье может достигать 200−300 тысяч рублей либо. В качестве альтернативного наказания нарушителям могут назначить обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Нетрезвые водители также могут лишиться свободы на срок до двух лет.

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