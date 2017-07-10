В выходные в Прикамье задержали 163 пьяных водителей

Больше всего пьяных автомобилистов поймали в Перми, Березниках, а также Чайковском и Соликамском районах.

Напомним, штраф за повторную езду в пьяном виде в Прикамье может достигать 200−300 тысяч рублей либо. В качестве альтернативного наказания нарушителям могут назначить обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Нетрезвые водители также могут лишиться свободы на срок до двух лет.