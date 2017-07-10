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08:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Предупреждение о возникновении ЧС объявлено в Нижегородской области на 10 июля в связи с туманом

Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение о возникновении ЧС объявлено в Нижегородской области на 10 июля в связи с туманом. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие три часа в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее с сохранением в первую половину дня.

В этой связи ведомством объявлено предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб.

Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта.

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