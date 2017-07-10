Предупреждение о возникновении ЧС объявлено в Нижегородской области на 10 июля в связи с туманом. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие три часа в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее с сохранением в первую половину дня.