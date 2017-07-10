11 июля в пяти районах Казани отключат электричество

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 8.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Кубанская, 4а, 9, ул. Ленинградская, 15, 17а, 19, 21, ул. Побежимова, 30, 32а, 34, 34а, 42, 47, ул. Чапаева, 3, 5, 6, 8.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Воронихина, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 79, ул. Дубинина, 157, 158, ул. Кемеровская, 1−22, ул. Кутузова, ул. Маркина, 20−35, ул. Обнорского, 73,74, 77, 2−37, ул. Рабочая, 13−24, ул. Станиславского, 11−30, 30а, ул. Сухуми, 84, ул. Теплично-Комбинатская, 10, 12, 2−8, 8а, ул. Торфяная, 1−15.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в частном секторе Авиастроительного района по адресам: ул.1-я Армавирская, ул.2-я Армавирская, 1−10а, 10б, ул.3-я Армавирская, 1−20, ул. Айдарова, 20−45, ул. Бавлинская, 1−11, ул. Гомельская, 2−34, ул. Донецкая, 26−69, ул. Ишимская, 1−35, ул. Карагандинская, 55−107, ул. Малая Мариупольская, 1, 7−38, ул. Мариупольская, 45−73, ул. Поперечно-Карагандинская, 1−10, ул. Центрально-Мариупольская.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Муштари, 35/60, ул. Некрасова, 11, 13, ул. Толстого, 14; а с 9.00 до 17.00 — по ул. Большая Красная, 48, 52, 54.

С 8.100 до 13.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Чуйкова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители домов Приволжского района по адресам: ул. Братьев Касимовых, 8, 10, ул. Карбышева, 29, 31а, 33, 37, 39, 43, в домах по ул.1-я Тракторная. А также в частном секторе поселка Кукушкино по улицам: Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Поперечно-прогонная, Проселочная, Теньковская, Услонская.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Большие Дербышки Советского района в домах по улицам Заречная и Новая.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вихитовского и Ново-Савиновского районов.