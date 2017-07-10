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10:32 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области из-за соревнований перекроют ряд дорог

Состоится несколько мероприятий по велоспорту-шоссе.

В июле и августе в Самарской области пройдет несколько мероприятий по велоспорту-шоссе.

Речь идет о Первенстве России и соревнованиях регионального уровня. В дни их проведения в регионе с 10:00 до 16:00 будет перекрываться ряд участков дорог.

Движение транспортных средств в этот отрезок времени будет запрещено:

с 11 по 14 июля включительно, а также 26, 28 июля и 3 августа — трассы «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово», «Усть-Кинельский-Новый Сарбай» — Бузаевка — Чубовка;.

1 и 2 августа — автомагистраль «Центральная» в районе пос. Петра Дубрава, собщает Самру.ру.

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