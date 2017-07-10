В Самарской области из-за соревнований перекроют ряд дорог

В июле и августе в Самарской области пройдет несколько мероприятий по велоспорту-шоссе.

Речь идет о Первенстве России и соревнованиях регионального уровня. В дни их проведения в регионе с 10:00 до 16:00 будет перекрываться ряд участков дорог.

Движение транспортных средств в этот отрезок времени будет запрещено:

с 11 по 14 июля включительно, а также 26, 28 июля и 3 августа — трассы «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово», «Усть-Кинельский-Новый Сарбай» — Бузаевка — Чубовка;.