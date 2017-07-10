Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Реакция Пескова на сообщение о стычке Путина с Трампом на саммите
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Россиянина подозревают в убийстве 40 бойцов АТО – СМИ
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Лидер "Океана Эльзы" указал на главного врага украинцев - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:40 (мск), источник: Nakanune.ru

ГИБДД проводит сплошные проверки междугородных автобусов в Свердловской области

В Свердловской области стартовало комплексное мероприятие «Автобус-маршрутка».

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, в ходе него пройдут сплошные проверки автобусов, задействованных на междугородных перевозках пассажиров. Транспортные средства проверяются в пунктах убытия и прибытия, а также на промежуточных остановках по пути следования. Особое внимание полицейские обращают на соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также на наличие, исправность и непрерывную работу технических средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся негласные проверки за соблюдением ПДД водителями, а также по использованию ремней безопасности пассажирами междугородных автобусов. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, сотрудниками ГИБДД будут приниматься меры по запрещению дальнейшего движения автобусов, а в отношении водителя, а также организаторов перевозки будут возбуждаться административные материалы», — отметили в ведомстве.

Представители Госавтоинспекции будут рекомендовать руководителям автопредприятий, где на автобусных перевозках задействованы водители с низкой транспортной дисциплиной — то есть имеющие большое количество нарушений ПДД — принимать на работу более грамотных, ответственных и квалифицированных шоферов. Также в ходе мероприятий проверяются места хранения и стоянки транспортных средств.

Как добавили в ведомстве, за шесть месяцев 2017 года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов было зарегистрировано 35 ДТП, в которых один человек погиб и еще 57 получили травмы различной степени тяжести.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Иннопром-2017". Трансляция
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Трамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь