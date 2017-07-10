ГИБДД проводит сплошные проверки междугородных автобусов в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, в ходе него пройдут сплошные проверки автобусов, задействованных на междугородных перевозках пассажиров. Транспортные средства проверяются в пунктах убытия и прибытия, а также на промежуточных остановках по пути следования. Особое внимание полицейские обращают на соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также на наличие, исправность и непрерывную работу технических средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся негласные проверки за соблюдением ПДД водителями, а также по использованию ремней безопасности пассажирами междугородных автобусов. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, сотрудниками ГИБДД будут приниматься меры по запрещению дальнейшего движения автобусов, а в отношении водителя, а также организаторов перевозки будут возбуждаться административные материалы», — отметили в ведомстве.

Представители Госавтоинспекции будут рекомендовать руководителям автопредприятий, где на автобусных перевозках задействованы водители с низкой транспортной дисциплиной — то есть имеющие большое количество нарушений ПДД — принимать на работу более грамотных, ответственных и квалифицированных шоферов. Также в ходе мероприятий проверяются места хранения и стоянки транспортных средств.