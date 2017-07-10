«Нашествие» и Alfa Future People утонули в грязи

Несмотря на разницу в аудитории и тематике фестивалей, объединило их одно: рекордно холодный июль, метко прозванный в соцсетях «июбрем». С погодой не повезло гостям и участникам как «Нашествия», так и Alfa Future People — непрекращающиеся дожди размыли площадки фестивалей, практически утопив в грязи зрителей, оборудование и автомобили.