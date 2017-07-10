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10:36 (мск)

«Нашествие» и Alfa Future People утонули в грязи

В минувшие выходные в России прошли сразу два грандиозных мероприятия — рок-фестиваль «Нашествие» в Тверской области и фестиваль электронной музыки Alfa Future People (AFP) под Нижним Новгородом.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на разницу в аудитории и тематике фестивалей, объединило их одно: рекордно холодный июль, метко прозванный в соцсетях «июбрем». С погодой не повезло гостям и участникам как «Нашествия», так и Alfa Future People — непрекращающиеся дожди размыли площадки фестивалей, практически утопив в грязи зрителей, оборудование и автомобили.

«Новости Mail.Ru» собрали из соцсетей фотографии гостей «Нашествия» и AFP этого года, для которых фестивали наверняка запомнятся надолго.

Нашествие

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Alfa Future People

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