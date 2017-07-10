На мосту в Крым начали укладывать первый асфальт

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Строители моста через Керченский пролив начали укладку асфальта, сообщает в понедельник пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор «Тамань».

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Дорожники укладывают нижний слой асфальтобетона на готовых пролетах моста. Верхний слой уложат уже после того, как конструкции автодорожной части будут полностью готовы.

Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла — на четырех пролетах моста. Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

«Комфортность, безопасность, долговечность — три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста», — отметил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов, чьи слова цитирует пресс-служба.

По его словам, весь комплекс подготовительных работ, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве обеспечит мосту асфальт высочайшего класса.

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума — современного вяжущего материала. Как заявляется, он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

Пробные образцы асфальтобетона, по информации заказчика строительства, были испытаны в специализированном центре на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность (свойство материала не должно разрушаться с течением времени под действием нагрузок).