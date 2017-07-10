Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Меркель отреагировала на действия дочери Трампа на G20
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин поразил встречающую высоких гостей на G20 девушку
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Лидер "Океана Эльзы" назвал "настоящее имя" врага Украины - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
11:49 (мск), источник: Вести.Ru

Скончался самый старый в мире бегемот

В зоопарке столицы Филиппин Манилы в возрасте 65 лет скончалась Берта, которая считалась самым старым бегемотом в мире.

Смерть животного наступила 7 июля в результате множественного отказа внутренних органов, сообщает Channel News Asia. Берта, вес которой составлял 2,5 тонны, приехала в Манилу в 1959 году к открытию зоопарка в возрасте семи лет. Информация о том, откуда ее привезли, не сохранилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

Считалось, что на момент смерти Берта была самым пожилым бегемотом, живущим в неволе. Традиционно срок жизни гиппопотамов составляет 40−50 лет.

До этого самым старым бегемотом в мире была Донна, скончавшаяся в 2012 году в зоопарке Mesker Park Zoo and Botanic Garden в американском штате Индиана в возрасте 62 лет. В 2015 году в зоопарке Денвера усыпили еще одного возрастного бегемота, 58-летнего Берти.

После кончины Берты самым пожилым животным в зоопарке Манилы осталась 43-летняя слониха Мали. Зоозащитники в течение продолжительного времени призывают перевезти Мали, которая уже 35 лет живет в своем загоне в одиночку, в заповедник слонов в Таиланде. Однако несмотря на то, что соответствующую петицию подписали уже 120 тысяч человек, власти страны отказываются это сделать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Польша построит систему ПРО на основе Patriot за 10 лет
Трамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным
Китай указал США на ошибку пресс-службы Белого дома
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга» Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах На международном киносмотре в Чехии наградили лучших актера, режиссера и назвали лучший фильм
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь