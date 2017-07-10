Скончался самый старый в мире бегемот
В зоопарке столицы Филиппин Манилы в возрасте 65 лет скончалась Берта, которая считалась самым старым бегемотом в мире.
В зоопарке столицы Филиппин Манилы в возрасте 65 лет скончалась Берта, которая считалась самым старым бегемотом в мире.
Смерть животного наступила 7 июля в результате множественного отказа внутренних органов, сообщает Channel News Asia. Берта, вес которой составлял 2,5 тонны, приехала в Манилу в 1959 году к открытию зоопарка в возрасте семи лет. Информация о том, откуда ее привезли, не сохранилась.
Считалось, что на момент смерти Берта была самым пожилым бегемотом, живущим в неволе. Традиционно срок жизни гиппопотамов составляет 40−50 лет.
До этого самым старым бегемотом в мире была Донна, скончавшаяся в 2012 году в зоопарке Mesker Park Zoo and Botanic Garden в американском штате Индиана в возрасте 62 лет. В 2015 году в зоопарке Денвера усыпили еще одного возрастного бегемота, 58-летнего Берти.
После кончины Берты самым пожилым животным в зоопарке Манилы осталась 43-летняя слониха Мали. Зоозащитники в течение продолжительного времени призывают перевезти Мали, которая уже 35 лет живет в своем загоне в одиночку, в заповедник слонов в Таиланде. Однако несмотря на то, что соответствующую петицию подписали уже 120 тысяч человек, власти страны отказываются это сделать.