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12:08 (мск), источник: 112.ua

Руководство военной прокуратуры прошло проверку на полиграфе

Проверка не показала результатов, требующих обращения в полицию.

Источник: 112.ua

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, а также другое руководство, следователи и прокуроры военной прокуратуры прошли проверку на полиграфе для оценки коррупционных рисков, а также по расследованию дела преступной организации под руководством экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

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Проверку проводили сотрудники СБУ. Как сообщили в военной прокуратуре, проверка не показала результатов, требующих обращения в полицию.

«Исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины Клименко, где суммы убытков государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестованы судом на сумму около 1 млрд грн», — заявили в прокуратуре.

Как сообщалось, после аттестации 152 полицейским рекомендовали пройти проверку на полиграфе.

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