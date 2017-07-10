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12:09 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На пяти улицах ввели новую схему движения

Одностороннее движение введено на участках Новой улицы, Карельском бульваре, по проезду Досфлота и на 1-й Боевской улице.

С 10 июля на пяти московских улицах изменилась схема движения транспорта. Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными и следовать указаниям знаков.

Чтобы улучшить пропускную способность, участок Новой улицы от Весенней улицы до дома 22 сделали односторонним. Для автомобилистов здесь будет размечено 60 парковочных мест.

Одностороннее движение введено и на Карельском бульваре: по четной стороне от Вагоноремонтной до Долгопрудной улицы, по нечетной — от Долгопрудной до Вагоноремонтной. Здесь также появится 60 дополнительных мест для парковки.

По такой же схеме организовано движение по проезду Досфлота от улицы Лодочной до дома 5. Это исключит затруднения при встречном разъезде машин и обеспечит транзитное движение в часы пик. На участке проезда планируют создать 22 места для стоянки.

Односторонней стала и 1-я Боевская улица на участке от улицы Стромынки до улицы Матросская Тишина. Здесь скоро появится 32 парковочных места.

При этом на участке 3-й Хорошёвской улицы от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина с 10 июля восстановлена двусторонняя схема движения. Здесь планируют организовать 75 машино-мест.

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