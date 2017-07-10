Мэр от имени Путина поздравил красноярского ветерана с юбилеем
Эдхам Акбулатов передал ветерану поздравительную телеграмму от президента и подарил памятный подарок.
Эдхам Акбулатов передал ветерану поздравительную телеграмму от президента и подарил памятный подарок.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егорова и вручил поздравительную телеграмму от президента страны, сообщили в
«В жизни только раз, как сегодня, бывает 18 лет, — с улыбкой говорит юбиляр. — Я всю жизнь не пью, не курю, утром и вечером делаю зарядку. С супругой почти 50 лет вместе, дети у меня — хорошие, внуки и правнук — ещё лучше! Это моё главное войско, которое даёт мне силы жить».
Иван Егоров — коренной сибиряк. Он родился в селе Новоалександровка Уярского района Красноярского края, в 1933 году пошёл в школу и в 1942 году, после окончания 7 классов, стал трудиться в колхозе на общих работах. В июне 1943 года Егоров по комсомольскому набору добровольно пошёл служить в
После этого ветеран был направлен в школу связи Тихоокеанского флота, где изучал радиодело, корабельную аппаратуру, работу на телеграфном ключе. Он оказался способным учеником, был лучшим радиотелеграфистом по приёму знаков, поэтому после окончания школы связи, в апреле 1944 года, Егорова направили в 17-й отряд специального назначения Тихоокеанского флота.
Здесь он прошёл специальную подготовку: подрывное дело, владение всеми видами оружия, приёмами рукопашного боя, миномётным искусством, постигал основы
«Командованием была поставлена задача — закрепиться на вражеской территории, выставить маяки для десантных кораблей и держать оборону до высадки основных сил десанта. Увидели часовых. В составе десанта был рядовой Калинов, который мог метнуть нож на 10 метров, он и “снял” часовых. Первую линию немцев забросали гранатами, поднялась вторая линия врага — рота охраны береговой территории на нескольких машинах, их тоже одолели. Оборону держали часов восемь, потом подошли наши корабли и основными силами уничтожили немцев», — вспоминает ветеран.
5 мая 1945 года в составе Восточного фронта Иван Егоров высадился около города Советская Гавань на берегу Охотского моря. Там он и встретил День Победы.
«У меня был
После капитуляции Германии Егоров был переведен на Тихоокеанский флот. В ходе войны с Японией он принял участие в боевых действиях в районе города Отомари (с 1946 года — город Корсаков), обеспечивая высадку советского морского десанта.
В апреле 1950 года Иван Егоров был демобилизован, вернулся домой, и до августа 1950 года служил оперуполномоченным в краевом УВД. В сентябре 1950 года поступил в Красноярский горный техникум, после окончания которого занимался преподавательской работой. В 1955 году поступил во Всесоюзный Политехнический институт в Москве. Успешно окончил его в 1959 году, затем работал в строительной отрасли Красноярского края.
За заслуги перед Родиной Иван Егоров награжден Орденом Отечественной Войны II степени; Благодарностью Главнокомандующего И. В. Сталина за операцию на Сахалине; медалями: «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медалью Жукова; знаком «За взятие Берлина»; медалью «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»; юбилейными наградами в честь Дня Победы; медалью «Ветеран труда» и другими наградами.
Сегодня красноярец активно участвует в ветеранском движении. С 2009 года является членом Президиума и Совета КРОО «Ветеранов ВМФ», председателем секции
Сегодня с 90-летием Ивана Егорова поздравил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр вручил памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина.
«Ваш пример искренне восхищает, Вам удалось обмануть время не на один десяток лет! Иван Иванович, знаю, что Вы ведёте большую подвижническую работу, рассказываете молодому поколению красноярцев о своей жизни, о военном времени. Очень важно видеть и слышать об истории войны из первых уст, поэтому от имени всех красноярцев я благодарю Вас за инициативность и, конечно, за Великую Победу. Желаю Вам и всем Вашим близким доброго здоровья! Пусть Ваша большая и дружная семья остаётся такой же крепкой, счастья Вам и благополучия», — поздравил ветерана глава города.