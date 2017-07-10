Руины на территории школы Владивостока угрожают жизни детей.

На территории средней школы № 6 в районе Эгершельда во Владивостоке постепенно разрушается старый спортивный зал, построенный еще в начале 40-х годов прошлого столетия. В редакцию ИА «Дейта» обратилась инициативная группа родителей учащихся в этой школе детей, они уверены — разрушающееся здание представляет угрозу жизни детей и преподавателей.

Опасное сооружение может рухнуть в любой момент, кроме того, в здании может начаться пожар, а это уже угроза и окружающим домам. Нового, подходящего для использования спорткомплекса у школы нет. Фактически около 700 учащихся школы лишены возможности заниматься физкультурой, говорят родители.

Екатерина Матвеева, представитель инициативной группы родителей, рассказала в беседе с корреспондентом ИА «Дейта. ру»: «Здание старого спорткомплекса восстановлению не подлежит. Мы хотим, чтобы оно было разрушено, территория огорожена. Также есть проект строительства нового спортивного комплекса. В данный момент детям негде заниматься физкультурой».

Многократные обращения администрации школы в администрацию города и края, по словам инициативной группы, результата не возымели. В январе прошлого года один из родителей обратился через видео-конференц связь в приемную президента, где с ним разговаривал советник президента Герман Клименко. По результатам личного приёма губернатору Владимиру Миклушевскому, было поручено принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию спортивного зала на территории школы № 6 и доложить президенту Российской Федерации о выполнении до 1 сентября 2017 года и до 1 сентября 2018 года. Тем не менее, старый спортзал по-прежнему разрушается, нового — нет.

В администрации Приморского края корреспонденту ИА «Дейта.ру» объяснили, что вопрос — исключительно в ведении администрации города. Департамент образования Приморского края следит за развитием ситуации, по их информации, в бюджет города должны быть внесены изменения, выделены средства (которых требуется, немало).

Сегодня родители обратились с открытым письмом к прокурору Приморского края, руководству УВД Приморья, главе МЧС края, губернатору и исполняющему обязанности главы Владивостока, — ничего не требуют, но извещают, что проблема не решается и завтра по этому вопросу у них пройдет очередное собрание.