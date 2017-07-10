Склон после оползня на Зеленском съезде Нижнего Новгорода планируется восстановить в течение месяца

«Как только погода устоится, мы в течение месяца восстановим этот склон», — сказал он, добавив, что работы будут оплачены из резервного фонда города в рамках решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Чиновник также поблагодарил все подразделения города, а также региональные ГУ МВД, ГУ МЧС за оперативное реагирование. «Непогода внесла коррективы по многим направлениям, но все службы сработали оперативно. Мы открыли движение буквально через два часа после данного происшествия», — отметил Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что восстановление Зеленского съезда Нижнего Новгорода может обойтись в 2,3 млн. рублей.